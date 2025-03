La direzione di gara di Zufferli viene promossa dal Corsport con un 6 in pagella. Bene ma non perfetto l'arbitro di Inter-Monza.

Come sottolinea il quotidiano romano, ad esempio, corretto annullare il gol di Lautaro nel primo tempo: "Il pallone sbatte sul ginocchio dell’argentino che si coordina e - nel farlo - tocca con la mano destra il pallone stesso. Contatto evidente, il pallone si sposta verso destra, il VAR lo pizzica e fa overrule (non c’è bisogno di revisione al monitor), c’è immediatezza sul giocatore che segna dunque ogni altro tipo di valutazione (punibile; non punibile) non serve".

Tutto giusto sul 3-2 nerazzurro. "Colpo di petto di Kyriakopoulos (il contatto da dietro di Lautaro può essere considerato al limite, ma di gioco), a Turati il miracolo non riesce per millimetri. C’è un però: la comunicazione della GLT arriva con grandissimo ritardo, notevole", so legge.