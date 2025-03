"Non ruba l’occhio Chiffi, non una novità: fischia poco e male, si ritrova tutto nella seconda metà della ripresa, quando questa gestione della partita non paga. Anzi, finisce per innervosire gli animi, gli scontri in campo si moltiplicano così come le proteste fuori. La sufficienza è perché, alla fine, non incide sul risultato. Ma è un 6 striminzito". Così il Corsport che sottolinea la prova poco convincente dell'arbitro di Inter-Udinese.

Manca un fallo al limite per Thuram, pizzicato sul piede da Ehizibue. Nervosismo nel finale che porta al rosso per proteste di Inzaghi: tutto nasce dal mancato giallo (tendente all’arancione) per Payero (intervento duro, a due piedi su Barella, a mezzo metro da Chiffi che perde tutto), subito dopo una manata di Lucca su Bisseck non sanzionata. Si arriva all’intervento di Asllani su Pafundi, bene il vantaggio, ma il giallo è arrivato molto dopo, quando Bijol, appunto, salta su Correa e non viene sanzionato. Sarebbe bastato un fischio per evitare il caos, spiega il quotidiano romano.