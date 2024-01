Nella serata del Fifa The Best, Simone Inzaghi ha parlato anche della situazione arbitrale in Italia e delle critiche al Var. "Tutti dobbiamo cercare di aiutare gli arbitri, io per primo - ha detto Inzaghi secondo quanto riportato da Tuttosport -. A volte mi arrabbio, ma è difficile: come sbagliamo noi allenatori o i nostri calciatori, possono sbagliare anche loro perché sono umani".

Sempre da Tuttosport anche una battuta su Federico Chiesa: "Grandissimo calciatore, ma ce ne sono tanti anche nell’Inter che stanno dando un contributo importante alla nazionale di Spalletti".