Potrebbe essere arrivato il momento di Curtis Jones. Il centrocampista inglese, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, si candida per tornare titolare già questa sera contro il Genoa, con la certezza di partire dall'inizio anche martedì, quando le due squadre si ritroveranno nuovamente di fronte in Coppa Italia. Per l'ex Liverpool si apre una nuova occasione per rilanciarsi e dare una svolta a una stagione finora complicata.

Jones ha smaltito l'infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori per oltre tre settimane, ma il suo inserimento negli schemi di Cristian Chivu procede più lentamente del previsto. Le ultime apparizioni non hanno convinto: prima dello stop aveva disputato una prestazione anonima contro la Roma, mentre nei recenti ingressi contro Atalanta e Stoccarda non è riuscito a incidere. Ora ha bisogno di minuti, continuità e soprattutto di trovare la giusta sintonia con il calcio italiano.

I tre inglesi

Chivu continua però a credere nelle sue qualità. È stato proprio il tecnico rumeno a volerlo fortemente, convinto che potesse aggiungere caratteristiche diverse al centrocampo nerazzurro. Le aspettative, almeno finora, non sono state rispettate, ma le prossime due sfide contro il Genoa potrebbero rappresentare l'occasione giusta per cambiare passo. Un percorso simile a quello di Spence, arrivato in ritardo e inizialmente frenato da alcuni problemi fisici, ma poi diventato una prima scelta sulla fascia destra. La speranza dell'Inter è che, insieme a Jones, possa ritrovare spazio e continuità anche John Stones.