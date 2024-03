Due le notizie provenienti ieri dall'infermeria, riguardanti le condizioni di Stefan De Vrij e Yann Sommer. Se per il difensore è difficile pensare a un recupero in vista di Inter-Empoli del 1° aprile, l'estremo difensore potrebbe invece recuperare subito dal problema a una caviglia accusato in nazionale svizzera.

Ciò nonostante, come si legge su Tuttosport, Inzaghi potrebbe optare per schierare Emil Audero tra i pali, non essendo Sommer al top. Finora l'estremo difensore preso dalla Sampdoria ha giocato titolare in campionato solo contro il Lecce.