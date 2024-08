Non sembra grave l'infortunio che ha impedito a Lautaro Martinez di scendere in campo ieri sera, a San Siro, per l'allenamento della vigilia di Inter-Lecce. L'entità, si legge sull'edizione odierna di Tuttosport, sarà più chiara nelle prossime ore, ma non sembra nulla di preoccupante, tanto che Simone Inzaghi questa mattina valuterà se portarlo in panchina. Un'opzione che, comunque, sembra improbabile. Spazio, dunque, a Mehdi Taremi, all'esordio assoluto dal 1' in gare ufficiali con i nerazzurri; il suo partner, neanche a dirlo, sarà Marcus Thuram, reduce da una doppietta contro il Genoa.

Per quanto riguarda le altre scelte di formazione, secondo il quotidiano torinese sono tre i ballottaggi aperti: Benjamin Pavard, Denzel Dumfries ed Henrikh Mkhitaryan sono rispettivamente favoriti su Yann Bisseck, Matteo Darmian e Davide Frattesi.