"L'elenco dei partecipanti alla prima Coppa del Mondo per Club a 32 squadre rispecchia fedelmente un torneo che sarà il più competitivo e inclusivo del calcio mondiale, riunendo i migliori talenti di ogni continente per decretare il vero campione del mondo per club FIFA". Lo ha detto Gianni Infantino, presidente della FIFA, parlando del torneo che vedrà la luce tra tre giorni negli Stati Uniti.

"Abbiamo 26 giocatori che cercheranno di essere tra i primi a vincere due Coppe del Mondo: la Coppa del Mondo FIFA e la Coppa del Mondo per Club FIFA (ci sono anche gli interisti Lautaro e Pavard, ndr). Si scrive la storia. Inoltre, con 81 nazioni rappresentate, la Coppa del Mondo per Club FIFA sta contribuendo a rendere il calcio davvero globale. Il torneo sarà il sogno di ogni tifoso, una festa calcistica lunga un mese", ha aggiunto Infantino

L''Atletico de Madrid vanta il maggior numero di vincitori della Coppa del Mondo per Nazionali con sei rappresentanti, mentre il River Plate è al secondo posto con quattro. Saranno rappresentate le quattro nazioni che hanno vinto il campionato del mondo negli ultimi anni: Thomas Müller e Manuel Neuer del Bayern Monaco facevano parte della nazionale tedesca che ha vinto in Brasile nel 2014, mentre Sergio Busquets dell'Inter Miami e Sergio Ramos del Monterrey facevano parte della Spagna che ha trionfato in Sudafrica nel 2010, insieme al nuovo allenatore del Real Madrid CF Xabi Alonso.