"Rifiutare la nazionale? Per quelli della mia generazione, era pazzesco anche solo pensarlo. Noi, semmai, eravamo arrabbiati quando non ci chiamavano". Così Antonio Cabrini parla a La Repubblica di quanto accaduto nelle ultime settimane in azzurro, in particolare con il "no" di Acerbi alla convocazione.

"Chiedete a Pruzzo, a cui Bearzot nell’82 preferì Paolo Rossi. Nel 2002 restò a casa Roberto Baggio, che oggi in questa squadra giocherebbe anche con una gamba sola", dice ancora Cabrini.