"Ho accettato un'offerta improvvisa, ma per me molto significativa, di diventare il primo assistente allenatore dell'Inter, uno dei club più famosi d'Europa. Non è stata una decisione facile, perché ho iniziato la mia carriera da allenatore con grande dedizione e orgoglio sulla panchina della nazionale giovanile serba."

Queste le parole di Aleksandar Kolarov che ha lasciato la panchina della Nazionale Under 21 serba per diventare il vice allenatore di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter.

"Desidero ringraziare la Federazione calcistica per la fiducia che mi ha dimostrato, e in particolare il Segretario Generale Branko Radujko, che mi ha dato l'opportunità di muovere i primi passi da allenatore. Desidero inoltre esprimere la mia gratitudine a tutti i giocatori della nazionale giovanile: è stato un vero piacere lavorare con voi e credo che abbiate un grande futuro davanti a voi", ha poi aggiunto.

"Me ne vado con grande rispetto e gratitudine, ma anche entusiasta per le nuove sfide che mi attendono", ha concluso Kolarov.