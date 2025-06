Sky Sport propone una piccola anteprima dell'intervista rilasciata da Antonio Conte per 'Federico Buffa Talks', in onda in due episodi dal 13 e dal 20 giugno: "Io sono un singolo colore, non ho tante sfumature. Nel bene e nel male sono senza filtri, ecco perché capisco di essere diviso", le parole del tecnico del Napoli.

Episodio 1 dal 13 giugno

Episodio 2 dal 20 giugno



