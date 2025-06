Tra un anno, l'11 giugno 2026, ci sarà il calcio d'inizio della Coppa del Mondo. Organizzato in tre Paesi - USA, Canada e Messico - e 16 città ospitanti, con un pool di 48 squadre recentemente ampliato, il torneo sarà la Coppa del Mondo FIFA più grande e inclusiva della storia. Si prevede che l'edizione del 2026 accoglierà 6,5 milioni di tifosi negli stadi di Canada, Messico e Stati Uniti, unendo davvero il continente e il mondo attraverso il calcio.

"Tra un anno, il più grande spettacolo calcistico del pianeta conquisterà sicuramente il mondo come mai prima d'ora - ha dichiarato Gianni Infantino, presidente FIFA -. Questo è più di un torneo, è una celebrazione globale di connessione, unità e passione. Da ogni angolo del mondo, i sogni si stanno trasformando in realtà con le squadre che si qualificano e i tifosi che pianificano di entrare a far parte della storia, in attesa della più grande Coppa del Mondo FIFA di sempre".

Questo traguardo arriva mentre gli Stati Uniti si preparano a ospitare la nuova Coppa del Mondo per Club FIFA™, che inizierà sabato prossimo a Miami, in Florida. Il torneo vedrà la partecipazione di 32 tra le migliori squadre di calcio per club di tutto il mondo, in lizza per il titolo di campione del mondo FIFA per club.

Per celebrare il "One Year to Go", tutte le 16 città ospitanti presenteranno orologi con conto alla rovescia, che raffigurano il marchio ufficiale della città ospitante, ispirato alle tradizioni locali. Gli orologi sono stati installati in punti centrali e iconici delle città ospitanti e inizieranno il conto alla rovescia fino allo scoccare della mezzanotte dell'11 giugno 2026, giorno in cui il più grande evento sportivo del mondo avrà inizio in Nord America.

In tutto il Nord America si terranno eventi per le comunità locali, celebrazioni con le parti interessate e molto altro, coinvolgendo i cittadini della regione nella più grande celebrazione del torneo di sempre. Ogni città ospitante presenterà anche un video con una celebrità o un personaggio locale, che metterà in luce ciò che rende la propria città unica e stimolante.

"Lo splendore, la cultura e il fascino unico di ciascuna delle nostre 16 città ospitanti saranno in mostra mentre la Coppa del Mondo FIFA mostra al mondo tutto ciò che il Nord America ha da offrire. Non vediamo l'ora di ospitare squadre e ospiti da ogni continente per celebrare il gioco più bello del mondo sul suo palcoscenico più maestoso", ha aggiunto Infantino.

A un anno dalla sua inaugurazione, le prime 13 squadre sono state confermate per questo evento storico. Oltre a Canada, Messico e Stati Uniti, che si sono qualificati automaticamente come co-organizzatori, altre 10 nazionali hanno recentemente acquistato i loro biglietti, tra cui l'Argentina campione in carica e Giordania e Uzbekistan, qualificate per la prima volta, oltre ad Australia, Brasile, Ecuador, Iran, Giappone, Corea del Sud e Nuova Zelanda. Le restanti 35 squadre saranno confermate entro marzo 2026. Gli accoppiamenti della fase a gironi saranno decisi dal sorteggio finale per la Coppa del Mondo FIFA 26™, che si terrà a dicembre 2025.