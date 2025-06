E' stata resa nota la lista dei convocati dell'Inter per il Mondiale per Club negli Usa. Zero sorprese e qualche conferma: assenti i nomi di Buchanan e Stankovic, mentre c'è Zalewski che sarà riscattato dal club nerazzurro.

Resi noti i numeri di maglia di Sucic e Luis Henrique: il croato vestirà la 8, lasciata libera da Arnautovic, il brasiliano invece la 11 di Correa. Tra i giovani Calligaris, Re Cecconi, De Pieri, Berenbruch, e Cocchi. Regolarmente convocati gli infortunati Bisseck, Calhanoglu e Pio Esposito. Chivu resta in attesa di capire l'entità dell'infortunio di Zielinski.

Ecco la rosa dei convocati:

1 Sommer 2 Dumfries 6 De Vrij 7 Zielinski 8 Sucic 9 Thuram 10 Lautaro 11 Luis Henrique 12 Di Gennaro 13 Josep Martinez 15 Acerbi 16 Frattesi 20 Calhanoglu 21 Asllani 22 Mkhitaryan 23 Barella 28 Pavard 30 Carlos Augusto 31 Bisseck 32 Dimarco 36 Darmian 40 Calligaris 42 Palacios 45 Valentin Carboni 48 Re Cecconi 49 De Pieri 52 Berenbruch 58 Cocchi 59 Zalewski 70 Sebastiano Esposito 94 Pio Esposito 95 Bastoni 99 Taremi

