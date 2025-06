"È giunto il momento per me di salutare il club che mi ha accolto a braccia aperte e una tifoseria che mi ha fatto sentire a casa fin dal primo giorno". Comincia così il messaggio di saluto del neo interista Luis Henrique all'Olympique Marsiglia pubblicato su Instagram.

"Non posso che essere grato per ogni momento trascorso, ogni partita, ogni vittoria e ogni secondo trascorso con questa maglia. Grazie Marsiglia, e grazie a tutti coloro che hanno condiviso questo viaggio con me. Porterò con me ricordi indimenticabili, grandi amici e la certezza di essere sempre un altro tifoso di questo grande club. Grazie Marsiglia", ha concluso il brasiliano.