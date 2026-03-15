Al netto degli errori arbitrali che hanno macchiato in modo irreversibile la gara contro l'Atalanta, l'Inter delle ultime settimane non sta piacendo ad Emiliano Viviano. Che dagli studi di Sport Mediaset esprime il suo punto di vista: "Ha perso qualcosa, un po' di sicurezza e di smalto. Al di là dei gravissimi errori arbitrali, non è stata una buona prestazione. Nel momento in cui subisce il gol l'Atalanta già da tempo si stava affacciando troppo spesso. L'Inter aveva smesso di giocare, non è brillante ultimamente".

Ma si sente il fiato sul collo del Milan?

"No, le partite sono difficili. L'Atalanta è una buona squadra, all'Inter manca il miglior giocatore che è Lautaro Martinez, manca Hakan Calhanoglu. Però senza errori arbitrali ieri l'avrebbe portata a casa. C'è da lottare, anche il Milan ha vinto tante partite per un episodio. Ci sta".