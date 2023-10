Il finanziamento di 650 milioni di dollari del governo cinese a Suning è un assist importante per la famiglia Zhang. Un appoggio che verrà elargito nei prossimi dieci anni e che aiuterà l'azienda ristrutturando il debito e il capitale dopo la crisi dovute al Covid e al crollo di Evergrande.

In compenso ci sono altre notizie non proprio positive, sottolineate da Tuttosport, viste le azioni legali di Bain Capital e Oaktree Capital verso la stessa Suning per debiti accumulati. "Chiaramente questa seconda notizia, se confermata, complicherebbe in ottica futura i possibili ragionamenti di Steven Zhang di rifinanziare il prestito con lo stesso Oaktree - si legge sul quotidiano -. Il futuro di Suning con l’Inter è sempre più in discussione e non solo per il prestito con Oaktree. Gli advisor hanno una proposta da parte di un consorzio arabo che in queste settimane sta raccogliendo le garanzie economiche per presentare a Zhang un’offerta da 1.3 miliardi di euro. Ma non ci sono solo gli arabi. Al di là delle periodiche dichiarazioni del magnate finlandese Zilliacus - che ha tirato in ballo anche lo sceicco qatariota Al Thani -, l’Inter rimane un interessante obiettivo per diversi gruppi statunitensi".