Josep Martinez ha festeggiato sui social network il passaggio alla finale di Coppa Italia conseguito con l'Inter anche per merito delle sue grandi parate. "Che bello il calcio quando diventa pazzo. Ci vediamo a Roma", il messaggio dell'estremo difensore spagnolo.

Certamente parliamo di uno dei grandi protagonisti della partita contro il Como di martedì scorso, come ricorda oggi Tuttosport. Pur impiegato col contagocce, nonostante le incertezze stagionali di Sommer, Martinez ha tolto le castagne dal fuoco stoppando Diao e nel finale anche Caqueret. Le parole di Chivu nel post-partita sul mancato impiego dello spagnolo si riferiscono anche ad alcuni ritardi non gravi, di pochi minuti, rispetto alla convocazione ad Appiano Gentile, in questa seconda parte di stagione. Per farlo crescere e preservare il gruppo, Chivu ha quindi applicato quelli che sono gli insegnamenti basilari in un gruppo.

E il futuro? Secondo il quotidiano l'addio sembra ancora più che plausibile. L'Inter sembra orientata a puntare su Guglielmo Vicario, oggi al Tottenham, come sostituto di Sommer nelle vesti di titolare. Lo svizzero è in scadenza di contratto, corteggiato dal Basilea, ma potrebbe anche restare come riserva di lusso. A meno che, ipotesi da non escludere, la società non decida di riportare a casa Filip Stankovic, su cui vanta il 50% della futura rivendita. L'estremo difensore è oggi in vetta alla Serie B con il Venezia.