I difetti dell'Inter di Simone Inzaghi senza ancora mostrarne i pregi. E' dipinta così la squadra nerazzurra su Tuttosport, a pochi giorni dall'esordio europeo contro l'Ajax, quando Cristian Chivu taglierà il traguardo dei primi cento giorni da allenatore a Milano.

Già due rimonte subite, contro Udinese e Juventus, dopo aver già perso lo scorso anno tredici punti da situazioni di vantaggio e subito 13 gol dal 75' in poi. Il club, si legge, si è allineato alla tesi di Chivu secondo cui il cortocircuito è dato da mentalità sbagliata ed errori individuali. Non solo Sommer dietro la lavagna ma tutta la fase difensiva, con una gestione troppo superficiale delle fasi decisive della partita.

Chivu dal canto suo ha mostrato personalità sia nello strigliare la squadra all'intervallo che nel togliere Lautaro, dopo un'ora di partita. Resta un mistero, si legge ancora, perché la squadra abbia queste amnesie, cali d'attenzione che si potevano attendere una stagione fa dopo aver stradominato il campionato, non dopo che l'Inter non ha vinto niente.