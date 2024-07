Continua ad essere molto caldo l'asse tra Inter e Sampdoria. Secondo quanto riportato da Tuttosport, ieri il procuratore di Giovanni Leoni, Edoardo Crnjar, era nella sede nerazzurra per spingere sull'operazione. Nel frattempo dai nerazzurri arriverà a Genova il giovane Akinsanmiro, atteso nei prossimi giorni ai test medici e poi agli allenamenti. Ora i doriani spingono per un altro interista: Mattia Zanotti, nazionale Under 21, lo scorso anno al San Gallo.