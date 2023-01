Solo questa mattina Simone Inzaghi scioglierà la riserva riguardo agli ultimi dubbi di formazione, ma come spiega Tuttosport la certezza è che ci sarà Romelu Lukaku. "Probabile che si vada con la coppia XL con Edin Dzeko, già protagonista nelle due amichevoli con Reggina e Sassuolo", scrive il quotidiano.

Martinez spinge per giocare ma Inzaghi dovrebbe andare sul sicuro e tenersi l'argentino come jolly. In difesa Acerbi preferito a De Vrij, Dumfries e Dimarco sulle fasce ma sull'olandese rimane un dubbio con Darmian.