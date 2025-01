Non ci sono grandi dubbi di formazione per quel che riguarda l'Inter di oggi. Anche secondo Tuttosport, infatti, i nerazzurri scenderanno in campo con la stessa formazione vista a Cagliari. Torna a disposizione per la panchina Matteo Darmian, mentre restano indisponibili Acerbi, Pavard e Di Gennaro, tutti già fuori nell'ultima di campionato.

La sfida coi bergamaschi, si legge, sarà anche un aggiornamento dei valori rispetto alla corsa che proseguirà in campionato.