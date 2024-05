Dopo lo scudetto e mentre l'Inter s'appresta a completare la stagione sul campo, la dirigenza lavora per consegnare a Inzaghi l'Inter del futuro. L'idea è quella di aggiungere "un nuovo elemento offensivo" da affiancare a Lautaro Martinez, Thuram e Taremi. Uno che abbia caratteristiche tecniche differenti rispetto ai sopraccitati: uno alla Gudmundsson. "Progetto che però cozza, al momento, con gli attaccanti sotto contratto" scrive Tuttosport che spiega: "Liraniano del Porto prenderà il posto di Sanchez" e ci sarà da capire cosa succederà con Correa e soprattutto Arnautovic.

"Il suo rendimento, complici anche due infortuni, è stato sotto le aspettative - si legge sul quotidiano torinese -, anche perché l’ex Bologna, per le sue doti fisiche, ha faticato ad adattarsi al ruolo di attaccante di scorta". Cederlo non sarà semplice e "l'Inter si 'accontenterebbe' di 5 milioni per non fare una minusvalenza" ma è possibile che lo stesso Arnautovic "cerchi una soluzione diversa, magari in qualche campionato esotico". Idea che i nerazzurri nutrono anche per Correa, l'attaccante argentino in forza al Marsiglia, club dal quale molto probabilmente farà ritorno. In alternativa, l'ex allenatore della Lazio, che lo ha fortemente voluto, "potrebbe anche accoglierlo come quinto attaccante, senza garantirgli ovviamente un posto in lista Champions". Idea che però la dirigenza scarterebbe, sperando di trovargli una sistemazione, magari a 7-8 milioni.