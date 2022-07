Si parla tanto di Roma e Napoli, ma l'Inter non ha ancora mollato la pista che conduce a Paulo Dybala . "Marotta, che stima Dybala e che ha lavorato al suo ingaggio da inizio anno, non ha ancora chiuso la porta alla Joya , ma da una decina di giorni i contatti con i suoi agenti si sono interrotti. Non perché l’Inter non sia più interessata, ma perché oggi l’Inter non può prenderlo avendo il reparto offensivo completo", il quadro disegnato oggi da Tuttosport .

Al momento le prime scelte sono Lukaku, Lautaro Martinez, Dzeko e Correa, con Sanchez e Pinamonti che hanno le valigie in mano. Se l'ex Empoli probabilmente la prossima settimana andrà via (secondo TS l’Atalanta ha piazzato lo scatto decisivo), l’ostacolo principale per Dybala rimane il cileno. "E’ vero che lo stesso Marotta e Simone Inzaghi hanno detto di voler avere un reparto da quattro attaccanti, ma l’opportunità Dybala è troppo ghiotta anche perché, è bene ricordarlo, Lukaku è in prestito, Dzeko nel 2023 avrà 37 anni e chissà che fra un anno non arrivino proposte indecenti per Lautaro Martinez. L’Inter però finché non farà uscire Sanchez non potrà stringere", sintetizza il giornale torinese che poi conclude il suo pezzo con la domanda "Dybala aspetta uno scatto di Marotta, ma quando arriverà?".