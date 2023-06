"Non basta all’Inter una prova di cuore, coraggio, grinta, corsa e rabbia: pur giocandosela alla pari con gli Avengers del football, con il Manchester City, alla fine deve arrendersi". Comincia così l'articolo di Tuttosport pubblicato all'indomani dell'amaro ko nerazzurro in finale di Champions League, dove non mancano i rimpianti per le occasioni sprecate nel secondo tempo.

"La rabbia interista - si legge in un altro stralcio - si concretizza in una traversa centrata da Dimarco di testa: sulla ribattuta è ancora il difensore a provarci, ma il suo tiro è respinto, involontariamente, da Lukaku, entrato poco prima per un esausto Dzeko. Lukaku avrebbe, a 2' dalla fine, l’occasione di farsi perdonare, ma la sua testata è respinta da Ederson prima che Rúben Dias rischi l’autorete. All’ultimo istante ancora Ederson respnge su Gosens: il trionfo è degli Avengers del Football, gli applausi scroscianti, però, sono tutti per i nerazzurri, che si sono battuti ad armi pari contro dei Supereroi".