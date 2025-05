Non sono state gradite nell'ambiente Inter le ultime dichiarazioni di Antonio Conte in conferenza stampa, secondo quanto riportato oggi da Tuttosport. Il tecnico ha sottolineato come (a suo dire) in un campionato da 38 giornate vinca chi merita, mentre nelle competizioni con meno gare ci siano maggiori variabili.

Non è comunque la prima volta che delle dichiarazioni dell'ex tecnico interista scatenano dei pruriti, basti pensare a cosa accadde quando Conte parlò di retropensieri dopo lo scontro diretto a San Siro. Se poi Conte dovesse tornare alla Juventus, c'è da scommettere sul fatto che non sarà nemmeno l'ultimo scontro.