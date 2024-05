Arrivano buone notizie per Oaktree e per l'Inter sul fronte economico. Come riporta oggi Tuttosport, infatti, giovedì dovrebbe uscire la trimestrale al 31 marzo. Il documento, sempre secondo il quotidiano, dovrebbe confermare il trend positivo di questi ultimi mesi.

Da ricordare che quella presentata lo scorso marzo e relativa al 31 dicembre aveva mostrato ricavi pari a 265,4 milioni di euro con una crescita del 34,6 % rispetto allo stesso periodo di riferimento.