Tuttosport in edicola domani apre la prima pagina con la finale di Coppa Italia: "Juve, sai di essere una Dea? Roma, ore 21, finale di Coppa Italia. La squadra di Allegri, in crisi di gioco e di risultati, sfida la sempre bella Atalanta di Gasperini". In basso spazio a Simone Inzaghi: "Inzaghi torna bimbo e si svela: 'Mai in difficoltà come col Papa…'".