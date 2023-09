"Sognando Wembley" è il titolo principale della prima pagina del Corriere dello Sport di martedì 19 settembre 2023. "Via all'avventura in Champions per Milan, Lazio, Inter e Napoli. Quattro italiane inseguono la finale", si legge ancora sulla copertina del quotidiano romano. A corredo una foto con il poker di attaccanti delle portabandiera della Serie A (Giroud, Lautaro, Osimhen e Immobile).