Meglio l'altro olandese, Dumfries , che col suo 6,5 ("Un fattore nella ripresa") inaugura la serie di buoni voti per i nerazzurri. Stesso voto per Barella ("Pure nel primo tempo è tra i più lucidi della compagnia") e Brozovic ("Nella ripresa sale in cattedra"). Arriva a 7 Calhanoglu ("regala a Martinez l’assist del 2-2"), per Perisic c'è addirittura un 7,5 ("Fa i solchi sulla fascia").

Le pagelle di Tuttosport su Inter-Empoli sono un'altalena tra buoni voti e bocciature. Si parte dal 5,5 per Handanovic , perché sullo 0-2 "si fa trovare nella terra di nessuno". Sufficienti Skriniar e Dimarco , entrambi con 6. Per lo slovacco il gol di Pinamonti è "una macchiolina in una gara di sostanza", l'italiano "propizia il primo gol, ma nel primo tempo è anche molto confusionario". Male De Vrij , 5: "L’errore sul lancio di Fiammozzi che porta al raddoppio dell’Empoli, è tanto grave quanto evidente".

Davanti la copertina la prende Martinez, voto 8. "Dopo il letargo invernale è tornato il trascinatore di inizio stagione", scrive il quotidiano. Male Correa, 5 in pagella: "Nel primo tempo fa da tappo alle azioni dell’Inter". Tra i sostituti, sufficienti D'Ambrosio, Darmian e Dzeko. Meglio ancora i due cileni Vidal ("Ha un buonissimo impatto sul match") e Sanchez ("Segna sul gong"): per entrambi è 6,5. Stesso voto per Inzaghi. "La scelta di puntare su Correa non convince ma ha una sua logica (far riposare Dzeko in vista di Roma), piuttosto c’è da lavorare sull’approccio alla gara, anche se la reazione è stata fragorosa: alla fine il pallottoliere dirà 37 tiri a 4...".

Nell'Empoli voto 7 a Vicario e Asllani, 6,5 per Pinamonti. Manganiello prende 4: "È in balia degli eventi: vede un rigore inesistente (Parisi prende il pallone su Barella); non ne vede uno che ci può stare (spinta di Bandinelli su Barella); non vede la gamba tesa - sempre di Barella - su Asslani, fallo da cui prende il via l’azione del 2-2; non ammonisce Parisi per un intervento su Dumfries e non prende provvedimenti verso Inzaghi che, protestando, quasi finisce in campo. Un disastro".

riproduzione riservata