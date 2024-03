Le pagelle del Corriere dello sport sulla prestazione dell'Inter contro il Napoli raccolgono comunque pareri quasi tutti sufficienti. Dietro la lavagna solo Thuram e Dumfries, entrambi puniti col 5.

Sufficiente Inzaghi col suo 6, c'è più Inter che Napoli e il vantaggio scioglie le scorie di Madrid ma non abbastanza per chiudere i conti. Stesso voto per Sommer, impegnato al minimo, per Pavard a cui Kvara sfugge una volta sola e per Bisseck che mostra personalità e sicurezza. Altro 6 per Acerbi: con lui e non De Vrij, per il Corsport, a Madrid sarebbe forse finita in modo diverso. Il migliore dietro è Bastoni, 6,5: altro assist, anche se spizza il pallone dell'1-1 per Juan Jesus.

Unico 7 nell'Inter è quello per Darmian, impeccabile nel movimento del gol e ne aveva sfiorato un altro. Buchanan è da sv, come Sanchez, mentre proseguendo a centrocampo la partita di Barella è da 6 (le conclusioni continuano a finire fuori bersaglio). Sufficiente anche Frattesi, meglio Calhanoglu da 6,5, senza pressione e con tutto il tempo di ragionare e gestire il gioco. Altro 6 per Mkhitaryan, qualche errore di troppo, mentre Dimarco prende un 6,5 (Di Lorenzo non riesce mai a fermarlo). Come detto c'è un 5 per Dumfries, distratto sul corner dell'1-1, e per Thuram che non è efficace quando calcia a rete. Sufficiente Lautaro Martinez, ma il ricordo del rigore sbagliato a Madrid è vivo nella sua testa.