Solo l'attacco dell'Inter finisce dietro Ia lavagna dopo il prezioso 1-0 imposto alla Juve allo Stadium, nelle pagelle stilate dai colleghi del Corriere dello Sport: Lautaro Martinez e Dzeko, i peggiori in campo dei nerazzurri, meritano un 5; mezzo voto in più per Correa che è entrato a partita in corso.

Tutti promossi gli altri, da Skriniar e Calhanoglu in giù: lo slovacco è l'MVP con 7 (ex aequo col turco) davanti a D'Ambrosio, Dumfries, Barella, Brozovic e Perisic. Ecco alcuni giudizi:

Skriniar 7 - Si appiccica addosso a Vlahovic e non lo molla neanche di un centimetro, fa valere la sua fisicità contro uno che non ha paura di niente e di nessuno.

Calhanoglu 7 - Confeziona il primo tiro in porta dell’Inter, ma il brutto per i nerazzurri è che siamo già al minuto 31. Il secondo tiro dell’Inter è sempre suo, quello dagli undici metri che Szczesny gli para. Fa gol sulla ribattuta ma Irrati dice che deve calciare di nuovo il rigore e questa volta batte il portiere polacco.