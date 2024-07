Dopo la sosta al Coni, Piotr Zielinski è pronto a raggiungere i suoi nuovi compagni di squadra ad Appiano Gentile dove Simone Inzaghi accoglierà quest'oggi anche Kristjan Asllani, sbarcato - come il polacco ieri in città -. L'ex Napoli che ha già effettuato le visite mediche "svolgerà il primo allenamento con la squadra - come si legge sulla Gazzetta dello Sport che fa il punto sugli arrivi dei nerazzurri.

"I prossimi a rientrare saranno Bastoni, Darmian, Dimarco, Barella e Frattesi (24 luglio). Due giorni dopo toccherà ad Arnautovic, poi Sommer (30) e Calhanoglu (31). Il 3 agosto sarà la volta di Thuram, Pavard, De Vrij e Dumfries, salvo poi chiudere con Lautaro e Carboni, ad Appiano tra il 7 e l'8 agosto. Il prossimo test sarà contro la Pergolettese, il 22 luglio".