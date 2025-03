Archiviato il successo sull'Udinese, l'Inter pensa già al derby di Coppa Italia di dopodomani. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, si ripartirà dalla "catena più letale d'Italia", quella di sinistra, con il rientro di Bastoni e la conferma di un Dimarco subito in grande spolvero dopo il lungo stop.

Due ottime notizie per Inzaghi, come i gol di Arnautovic e Frattesi, quelli che finora erano mancati dalla panchina. Un dubbio ci sarà a centrocampo: chi con Barella e Calhanoglu? Il sardo è squalificato per Parma e quindi ci sarà dal 1'; il turco è "obbligato" viste le defezioni di Asllani (squalificato) e Zielinski. La terza maglia se la giocano Mkhitaryan e Frattesi.

Infine, l'attacco. Lautaro è tornato ad allenarsi solo ieri e al massimo andrà in panchina. Salgono le quotazioni di Arnautovic dopo il gol di ieri, mentre Taremi continua ad avere problemi di pubalgia.