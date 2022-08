Romelu Lukaku è tornato e le difese italiane tremano. Big Rom, nelle sue prime due stagioni in Serie A, ha messo a segno 47 gol. "Non avrà più al suo servizio Hakimi, che nell’anno dello scudetto gli servì 3 assist e non avrà il sontuoso Perisic della stagione scorsa (7 assist). Ma, rispetto all’Inter di Conte, che spalleggiava Brozovic con due mediani, guadagna un rifornitore, Calhanoglu che nel torno scorso ha recapitano ben 12 assist, secondo solo a Berardi (14). Dodici anche per Barella. Nessun’altra squadra ha potuto vantare una coppia da 24 rifiniture vincenti", spiega la Gazzetta dello Sport.