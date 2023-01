La certezza in casa Inter a due giorni dalla finale di Supercoppa italiana ha un nome e un cognome: Edin Dzeko. Che mercoledì sera, a Riad, scenderà in campo al fianco di Lautaro Martinez per provare a vincere il nono titolo in carriera. Il bosniaco, ricorda la Gazzetta dello Sport, è stato molto vicino al Milan quando giocava nel Wolfsburg, dopodomani lo sfiderà per la 17esima volta in un derby da vincere assolutamente, come gli è accaduto per esempio quando giocava al Manchester City contro lo United. "Per Pioli ora è un problema da risolvere, per Inzaghi uno a cui spiegare proprio poco. Edin sa già come si fa".