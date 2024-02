Tutto esaurito. Scontato? Certamente, ma il dato non va banalizzato: Meazza sold-out per Inter-Juventus, con il popolo nerazzurro che risponde ancora una volta presente.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, si profila un incasso di circa 6 milioni di euro che andrà a finire sul podio del calcio italiano. Al primo posto c’è l’Inter-Juve dell’ottobre 2019 che fruttò 6,6 milioni di euro, poi due derby milanesi (quello di inizio stagione con il 5-1 per i nerazzurri, che ha incassato 6,2 milioni, e quello del marzo 2019, quando giocò in casa il Milan, che arrivò a 5,8 milioni).