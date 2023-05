Questa sera, contro l'Inter, la Roma dovrà fare a meno di sei giocatori: gli infortunati Karsdorp, Smalling, Llorente, Kumbulla ed El Shaarawy più lo squalificato Celik. Oltre a questi, come racconta La Gazzetta dello Sport, ci sono altri tre calciatori che andranno in panchina quasi per onor di firma, ovvero Wijnaldum, Dybala e Belotti. "Loro, di fatto, allungheranno la lista degli indisponibili a nove, anche se poi il Gallo gli ultimi allenamenti li ha fatti con il gruppo e potrebbe anche essere utile per uno spezzone di gara - puntualizza la rosea -. Molto più difficile, invece, il possibile utilizzo del centrocampista olandese e del gioiello argentino". È probabile che entrambi vengano preservati per l'Europa League.

A livello di formazione è quindi ipotizzabile che Cristante si posizioni al centro dei tre in difesa, tra Mancini e Ibanez, mentre in mezzo al campo si rivedrà il ritorno Matic con Bove (favoritissimo su Camara). Pellegrini e Solbakken davanti dovranno non far sentire troppo solo Abraham.