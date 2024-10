Mortne Frendrup del Genoa non è il solo nome sul taccuino dei dirigenti del Milan per rinforzare il centrocampo, in emergenza numerica dopo il grave infortunio occorso a Ismael Bennacer. Stando a quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport, nella lista degli osservati ci sono anche Johnny Cardoso del Betis Siviglia, già sondato in estate prima dell'arrivo di Youssouf Fofana, oltre a Carney Chukwuemeka, classe 2003 del Chelsea. Quest'ultimo più che mediano è una mezzala box to box, al pari di Cesare Casadei, che nei giorni scorsi ha svelato la sua fede rossonera. "Ha caratteristiche molto più offensive, ma mai dire mai", scrive la rosea.