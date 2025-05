La sua migliore stagione in Champions League: mai aveva segnato così tanto nella massima competizione europea per club. E allora Lautaro Martinez proprio non vorrà mancare nella partita più importante dell'anno.

Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, l'argentino è già arrivato ad 8 centri in 12 presenze, tre delle quali arrivate partendo dalla panchina, nelle gare iniziali in cui Inzaghi praticava un primo turnover chirurgico. Il fatto che abbia punto due volte, in casa e fuori, i giganti del Bayern aiuta a far capire il suo nuovo status continentale, mentre la tripletta segnata al Monaco è il regalo che si è fatto in una notte di fine gennaio. I numeri parlano chiaro: un gol ogni 87 minuti in Champions.