L'intenzione dell'Inter, conferma la Gazzetta dello Sport, è quella di tenersi Raoul Bellanova, anche se non le è stato possibile esercitare l’opzione per riscattarlo dal Cagliari per 7 milioni di euro. Una spesa troppo alta per le casse nerazzurre, ecco perché, come confermato dal ds sardo Nereo Bonato, le parti sono al lavoro per abbassare la cifra con l’inserimento di alcune contropartite tecniche.