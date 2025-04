Continua a perdere i pezzi il Bayern Monaco. Ieri il tecnico Kompany era a San Siro per vedere da vicino l'Inter, prossima avversaria in Champions nei quarti, ma intanto non gli arrivano buone notizie dall'infermeria.

Come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, dopo gli stop di Davies, Neuer, Ito, Pavolovic, Upamecano e Coman, nelle scorse ore si è fermato anche Guerreiro. L’esterno portoghese ieri non si è allenato in gruppo ma ha lavorato a parte e a Monaco è subito scattato l’allarme: il portoghese è in dubbio per la partita di Bundesliga di venerdì contro l’Augsburg e in bilico anche per la sfida con l’Inter. Se confermato, lo stop complicherebbe ulteriormente la vita a Kompany, che dovrebbe spostare Stanisic a sinistra vista l'assenza di tutti gli elementi nel ruolo.

Da verificare anche le condizioni di Goretzka, che ha interrotto in anticipo l’allenamento: la condizione non è al top, nel 3-2 di sabato scorso al St. Pauli Goretzka era rimasto negli spogliatoi all’intervallo per problemi fisici.