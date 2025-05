Mancano 180 minuti alla fine del campionato, escludendo un clamoroso spareggio. Due partite nelle quali l'Inter spera di concludere il sorpasso sul Napoli che pareva ormai una chimera, ma il 2-2 casalingo di Conte con il Genoa ha rimesso tutto in discussione. E allora Inzaghi, che ieri ha riabbracciato i suoi dopo il meritato riposo, ci crede.

Tutta la squadra è ottimista: sa di potersi giocare carte importanti per il tricolore prima di pensare alla finale di Champions. Lo scudetto adesso è l'obiettivo immediato, poi testa a Monaco. Il tecnico e il suo staff hanno trasferito ieri un paio di concetti al gruppo, come racconta la Gazzetta dello Sport: non è questo il momento di pensare alla Champions, c'è un obiettivo da centrare e contro la Lazio servirà un’attenzione massimale. E poi: tensione massima, con l’idea che tutto può essere guadagnato e nulla perso.

Insomma, il concetto è chiaro: i ribaltoni possono esserci, ma l’Inter deve farsi trovare pronta per approfittarne. Servirà dunque trovare la programmazione corretta visto che poi il match con il Como sarà anticipato probabilmente a giovedì 22, avendo poi oltre una settimana per preparare la finale di Champions. "La testa adesso è a una volata in cui l’Inter ha recuperato terreno quando meno l’aspettava - sottolinea la rosea -. E quelle facce sorridenti di domenica sera, al rientro da Torino, ieri ad Appiano si sono trasformate in concentrazione. Monaco è troppo lontana. C’è uno scudetto che è stato bello portare sul petto e l’idea di fare il bis proprio non dispiace. Tra l’altro - altro elemento che fa felice lo staff tecnico - mantenere la tensione alta fino all’ultimo turno va considerato un fattore positivo: il Psg gioca la finale di Coppa di Francia sabato 24, ma ora anche l’Inter arriverà lanciata, senza spine staccate né dal punto di vista mentale né sotto il profilo fisico". Ma tutto passa dal battere la Lazio domenica.