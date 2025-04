"Si scrive Cagliari, si legge trappola". Comincia così il pezzo scritto oggi da La Gazzetta dello Sport per presentare l'impegno di oggi dell'Inter, reduce dal 2-2 di Parma che ha rallentato la corsa allo scudetto. Stesso risultato che, tra l'altro, i sardi strapparono nella passata stagione a San Siro rimandando la vittoria della seconda stella nerazzurra di una settimana, nello storico derby contro il Milan.

Quelli persi al Tardini sabato scorso non sono i primi punti lasciti per strada dai nerazzurri contro squadre di bassa classifica. Era già successo all'esordio in campionato contro il Genoa (con il 2-2 di Messias arrivato nel recupero) ma anche nella trasferta contro il Monza (pareggio di Dumfries nel finale). Tradotto, l'Inter ha lasciato per strada 6 punti importanti, "di cui 4 che sembravano già in tasca - si legge -. A oggi non pesano sulla classifica, ma in un duello serrato come quello di questa stagione con il Napoli di Conte, i bilanci andranno fatti alla fine". E con le partite che diminuiscono non si può più sbagliare, a partire da oggi.