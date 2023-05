Il Torino vuole chiudere in bellezza la sua stagione confermandosi all'ottavo posto in classifica, per mettere la 'ciliegina' sulla torta come auspicato dal suo tecnico Ivan Juric. Per avere la sicurezza di chiudere in questa posizione, i granata dovranno battere l'Inter, a cui Urbano Cairo ha già fatto sapere di voler venire incontro per anticipare il match in previsione della finale di Champions League che vedrà i nerazzurri impegnati contro il Manchester City, a Istanbul, il prossimo 10 giugno.