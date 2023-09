In principio era la Lu-La. Adesso invece c'è la Thu-La. E sul feeling sincero tra Lautaro e Thuram oggi la Gazzetta dello Sport racconta un retroscena. "I due sono in contatto costante, in questi giorni con le rispettive selezioni. L’argomento è la partita di sabato con il Milan, ovviamente. I due scherzano, si informano delle rispettive condizioni fisiche, si incoraggiano e si aspettano. Questo è ovviamente il tono delle telefonate e delle chat whatsapp tra i due. Con un passaggio che non può mancare. Perché qui Lautaro riveste anche il ruolo di capitano, di vecchio del gruppo. E quindi, qualche segreto del derby lo sta svelando al compagno".

Insomma, un rapporto che si sta consolidando, con le basi solide messe già nella tournée giapponese come rivela la rosea: "In quei giorni Marcus era davvero ai primi passi in nerazzurro: tutto andava capito e gestito, da parte del francese. E lì Lautaro è stato esemplare. Forse perché all’argentino vien facile ricordare le sue difficoltà, nei primi passi all’Inter - si legge -. La verità è che Thuram ha colpito tutti, dentro l’Inter. Ha colpito l’amico e capitano Lautaro. E così ha fatto pure con Inzaghi, che ha apprezzato il modo in cui il francese si è presentato all’avventura nerazzurra". È nata la Thu-La.