Doppia sfida Italia-Inghilterra nella sesta giornata di Champions League: Inter-Liverpool e Atalanta-Chelsea. I campioni di Premier contro Chivu e i campioni del mondo contro Palladino.

"La distanza per mentalità, ritmo, velocità e atteggiamento offensivo tra A e Premier è imbarazzante - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. Ma Chivu non poteva incrociare i Reds in un momento migliore: quattro ko e due pari nell’ultimo mese, Slot in bilico e Salah fuori dalla lista dopo le esternazioni d’addio. Il 4-0 al Como ha rilanciato ambizioni e morale dei nerazzurri che sembrano tornati “squadra” e si muovono come un blocco fisico che aggredisce collettivamente e non dà scampo. Vincendo, difficilmente gli ottavi sfuggirebbero, anche se alla prossima c’è l’Arsenal".

