Nell'edizione della Gazzetta dello Sport di oggi, giovedì 10 ottobre 2024, si parla anche della possibili manovre di mercato della Juventus per il mese di gennaio. Tra le idee per l'attacco, Cristiano Giuntoli, che stasera è atteso Roma per Italia-Belgio, starebbe tenendo d'occhio la situazione relativa a Daniel Maldini, giocatore osservato dal vivo dall'Inter a Monza domenica scorsa nella persona di Piero Ausilio (la nostra esclusiva) e fresco di convocazione in azzurro.

Se nel mercato invernale dovesse muoversi, riferisce la rosea, i bianconeri potrebbero farci un pensierino, visti anche gli ottimi rapporti con il Monza dopo l'operazione Michele Di Gregorio completata la scorsa estate. Daniel sarebbe il quarto figlio d'arte andando a unirsi alla famiglia già nutrita composta da Conceiçao (papà Sergio, centrocampista, ha giocato in Italia con Lazio, Parma e Inter), Thuram (il padre Lilian è stato difensore della Juventus) e Weah (figlio di George).