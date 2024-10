Domenica pomeriggio Piero Ausilio è stato 'pizzicato' all'U Power Stadium di Monza dove ha assistito alla partita tra i padroni di casa e la Roma, terminata 1-1. Il direttore sportivo nerazzurro si è limitato a vestire i panni dell'osservatore, tenendo gli occhi addosso a due calciatori in particolare, entrambi del Monza.

Il primo è Warren Bondo, centrocampista 21enne francese, e non si tratta di una novità perché viene monitorato da tempo. La vera sorpresa, secondo quanto appurato da FcInterNews.it, è l'altro giocatore osservato tra i brianzoli: Daniel Maldini. Classe 2001, jolly offensivo, piace all'Inter per il suo estro e la duttilità nel reparto avanzato, oltre che per due caratteristiche gradite a proprietà e dirigenza: giovane ed economicamente alla portata. Certo, vedere un Maldini in maglia nerazzurra sfiderebbe la storia del calcio, ma la questione non preoccupa affatto.

Al momento non c'è alcuna trattativa con il club brianzolo, solo un nome sul taccuino, anche in vista della prossima estate quando il reparto offensivo saluterà Marko Arnautovic e Joaquin Correa e avrà bisogno di un paio di nuovi innesti (la prima scelta rimane Jonathan David). Un taccuino comunque ricco di idee per migliorare l'Inter che verrà.

