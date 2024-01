La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si concentra anche sugli scontri a distanza tra i singoli che saranno oggi protagonisti di Fiorentina-Inter. A spiccare è il duello tutto argentino tra Beltran e Lautaro Martinez, senza dimenticare quello in regia tra Arthur e il più giovane Asllani, oggi chiamato a rimpiazzare Calhanoglu. Gli incursori da tenere d'occhio saranno invece Bonaventura e Frattesi, mentre in marcatura dovranno avere grande attenzione Milenkovic da una parte e Pavard dall'altra.