A causa dei soliti fastidi al ginocchio, Federico Chiesa salterà anche la sfida di domani della Juve con l'Empoli. Allegri - secondo la Gazzetta dello Sport - non ha alcuna intenzione di rischiare e quindi terrà fuori l'attaccante che in questo gennaio ha giocato in campionato solo 33 minuti da subentrante con il Sassuolo.

Nel mirino c'è l'Inter, gara nella quale dovrebbe rivedersi pure Adrien Rabiot, attualmente ai box per un problema a un polpaccio.