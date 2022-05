"Avanti con cautela, mettendo nel mirino la finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo". Questo - secondo la Gazzetta dello Sport - l'obiettivo di Alessandro Bastoni dopo il fastidio al polpaccio accusato nella rifinitura pre-Bologna. Sembrava un piccolo contrattempo, invece poi gli esami hanno rivelato una lesione, sebbene di piccolissima entità. E allora nessuno intende correre rischi: contro l'Empoli al massimo andrà in panchina per poi tornare completamente a disposizione di Inzaghi per la finale con la Juventus.